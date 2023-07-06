07:45Политика
ВСУ провели несколько атак на четырех направлениях в зоне СВО
В течение суток ВСУ провели несколько атак на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях. Все они отбиты войсками России.
Под Херсоном уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами. А в ДНР поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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