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Политика

ВСУ провели несколько атак на четырех направлениях в зоне СВО

ВСУ провели несколько атак на четырех направлениях в зоне СВО

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В течение суток ВСУ провели несколько атак на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях. Все они отбиты войсками России.

Под Херсоном уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами. А в ДНР поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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