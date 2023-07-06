Минобороны РФ показало работу саперов Западного военного округа в Белгородской области

Саперы Западного военного округа в данный момент работают в городе Валуйки Белгородской области. Они ищут неразорвавшиеся снаряды, мины и взрывчатые вещества.

Специалисты проверяют все домовладения и улицы, которые совсем недавно обстреливала украинская артиллерия. Местных жителей просят сразу обращаться в полицию, если найдут у себя на участке подозрительный предмет. Группа саперов оперативно обезвреживает и увозит взрывоопасную находку или подрывает ее на месте.

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