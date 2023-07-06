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Политика

Москвичам показали кадры работы спецназа "Ахмат" в зоне СВО

Москвичам показали кадры работы спецназа "Ахмат" в зоне СВО

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Новые кадры появились из города Марьинки, что под Донецком. В данный момент его освобождением занимается спецназ "Ахмат".

За последние годы противник превратил город в серьезный укрепрайон, устроив едва ли не в каждом доме пулеметные или снайперские точки. Поэтому и продвижение бойцов "Ахмата" здесь максимально аккуратное, чтобы сохранить личный состав. Одновременно спецназовцы следят за обходными маршрутами вокруг населенного пункта. По ним ВСУ могут перебрасывать резервы или боекомплект на другие направления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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