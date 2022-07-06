Боевики используют в военных целях медобъекты Угледара, Бахмута и Константиновки ДНР – МО РФ.

WhatsApp грозит штраф 18 млн руб за повторный отказ локализовать данные россиян.

Джонсон заявил членам кабмина, призывавшим его подать в отставку, что не покинет пост – ТВ.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.