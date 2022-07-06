Новости последнего часа: в Макеевке погиб ребенок из-за обстрелов ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Результате обстрела ВСУ в Макеевке погиб ребенок. А в Донецке погибла женщина, сообщил Штаб теробороны ДНР.

Порт в Мариуполе заработал в полную силу, как это было до начала спецоперации. Об этом рассказал директор администрации порта Павел Швацкий.

До 2,3 миллиарда человек в мире сталкивались с нехваткой продовольствия в 2021 году. Об этом заявили в ООН.