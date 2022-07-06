Новости последнего часа: Путин дал предварительное согласие на участие в саммите G20

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва в предварительном порядке проинформировала Индонезию об участии Владимира Путина в саммите G20. Об этом заявили в МИД РФ.

Производство электробусов для Москвы продолжится в полном объеме. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Жара в Москве 6 июля сменится очередным ливнем. МЧС обещает грозу, град и ветер с порывами до 17 метров в секунду.