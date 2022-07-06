Российский истребитель в ходе воздушного боя сбил два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25

Российский истребитель в ходе воздушного боя в районе Николаевки и Снегиревки сбил два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты 11 украинских беспилотников в Николаевской, Херсонской областях и Луганской народной республике.

Перехвачено девять украинских баллистических ракет "Точка-У" и восемь реактивных снарядов систем залпового огня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.