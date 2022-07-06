Новости последнего часа: посольство ДНР в Москве откроют 12 июля в Грохольском переулке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Посольство ДНР в Москве откроют 12 июля в Грохольском переулке, заявили в МИД РФ.

Договор купли-продажи машины можно будет законно оформить через "Госуслуги". Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

Штамм оспы обезьян, который циркулирует в Европе, необычно быстро мутирует. О мутациях оспы говорил академик РАН Геннадий Онищенко.