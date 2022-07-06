Средства ПВО РФ перехватили девять украинских ракет "Точка-У" за сутки

Средства ПВО России перехватили за сутки девять украинских ракет "Точка-У". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также рассказал об ударах российской авиации и артиллерии по военным объектам противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.