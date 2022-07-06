ВКС РФ уничтожила четыре единицы военной техники ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенном в Харькове, уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 232 самолета, 137 вертолетов, 1 462 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3 915 танков и других боевых бронированных машин, 720 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3 096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 043 единицы специальной военной автомобильной техники.

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