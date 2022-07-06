Войска РФ восстановили движение поездов через реку на Украине

Российские железнодорожные войска восстановили движение поездов через реку в обход разрушенного моста в зоне проведения спецоперации на Украине. Переправу навели с опережением графика на шесть суток. Об этом сообщает Минобороны.

Ведомство опубликовало кадры работы специалистов железнодорожных войск. Их главная задача – обеспечить транспортное сообщение и своевременную доставку грузов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.