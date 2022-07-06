Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что ВС РФ бьют по российским городам

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что российская армия наносит удары по своим городам.

По словам министра, западные страны должны осознавать свою ответственность, независимо от того, как и что толкует президент Украины Владимир Зеленский и его команда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.