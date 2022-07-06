ВС РФ нанесли удар по местам скопления техники ВСУ

Российские артиллеристы нанесли удар по местам скопления украинской военной техники. Залпы РСЗО "Смерч" точно поразили позиции боевиков.

Корректировку огня обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". Шансов уклонится у противника просто не было.

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