РФ может ввести полный запрет на ввоз и вывоз товаров с территории Прибалтики

Россия может ввести полный запрет на ввоз и вывоз товаров с территории Прибалтики. Это станет ответной мерой на ограничение Литвой транзита в Калининград.

При этом губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что такие ограничения нельзя считать блокадой.

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