ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов

Украинские боевики поздно вечером 5 июля выпустили по Донецку 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили представители республиканской администрации.

Отмечается, что подконтрольные Киеву вооруженные формирования все чаще используют для обстрелов западные образцы оружия.

Огонь по жилым кварталам боевики, как правило, открывают перед отступлением, а после этого бросают технику на оставленных позициях.

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