Новости мира: в США заявили о нанесении ударов ВСУ по России оружием западных стран

ВСУ наносят удары по России оружием западных стран, в том числе и американским. На это есть разрешение американского президента Джо Байдена, сообщает Associated Press со ссылкой на сенатора и чиновника США. При этом в Пентагоне подчеркнули, что в США выступают против нанесения ударов дальнобойными баллистическими ракетами.

В Азербайджане проходят совместные учения спецназа трех стран: к принимающей стороне присоединились Турция и Грузия. Церемония открытия прошла в Баку. Маневры отрабатывают на разных полигонах.

ВОЗ сообщила о первом случае заражения человека птичьим гриппом H5N2. Его обнаружили в Мексике. 59-летний пациент умер от осложнений.

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