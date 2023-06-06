Новости часа: присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС будет усилено на фоне ситуации с Каховской ГЭС

Присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС будет усилено на фоне ситуации с Каховской ГЭС, сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Детей вывозят из подтопленных населенных пунктов, расположенных ниже Каховской ГЭС, рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

От отравления суррогатным алкоголем в регионах Поволжья пострадали 90 человек, заявил Минздрав РФ.