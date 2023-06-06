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06 июня, 23:30

Политика

Новости часа: присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС будет усилено на фоне ситуации с Каховской ГЭС

Новости часа: присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС будет усилено на фоне ситуации с Каховской ГЭС

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения танков Leopard

Киев совершил теракт на Каховской ГЭС с целью не допустить наступления армии РФ – Шойгу

Российские военные сообщили о контроле над селом Берховка под Артемовском

Киев совершил теракт на Каховской ГЭС с целью не допустить наступления ВС РФ – Шойгу

В Минобороны РФ сообщили о высокоточном ударе по одному из центров принятия решений ВСУ

Минобороны РФ показало видео уничтожения танков Leopard в зоне проведения СВО

Новости часа: Киев предпринял обещанное наступление на разных участках фронта

Шойгу сообщил о сорванном наступлении ВСУ

Шойгу отметил героизм российских военных в зоне СВО

Присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС будет усилено на фоне ситуации с Каховской ГЭС, сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Детей вывозят из подтопленных населенных пунктов, расположенных ниже Каховской ГЭС, рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

От отравления суррогатным алкоголем в регионах Поволжья пострадали 90 человек, заявил Минздрав РФ.

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