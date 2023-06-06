19:30Политика
Киев совершил теракт на Каховской ГЭС с целью не допустить наступления армии РФ – Шойгу
Киев совершил теракт на Каховской ГЭС, чтобы попытаться помешать наступлению российской армии на этом участке фронта. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что противник намерен перебросить силы с херсонского направления и приступить к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций.
Также Сергей Шойгу подчеркнул, что все попытки наступления ВСУ были сорваны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.