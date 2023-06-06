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Политика

Киев совершил теракт на Каховской ГЭС с целью не допустить наступления ВС РФ – Шойгу

Киев совершил теракт на Каховской ГЭС с целью не допустить наступления ВС РФ – Шойгу

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Киев совершил теракт на Каховской ГЭС, чтобы попытаться помешать наступлению российской армии на этом участке фронта. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что противник намерен перебросить силы с херсонского направления и приступить к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций.

Также Сергей Шойгу подчеркнул, что все попытки наступления ВСУ были сорваны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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