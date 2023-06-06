Новости часа: Киев предпринял обещанное наступление на разных участках фронта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За трое суток Киев предпринял обещанное наступление на разных участках фронта. Противник остановлен, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ульяновской области увеличилось до 20. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Атмосферное давление в Москве в мае стало рекордно высоким за последние 44 года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.