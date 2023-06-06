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17:15

Политика

Новости часа: Киев предпринял обещанное наступление на разных участках фронта

Новости часа: Киев предпринял обещанное наступление на разных участках фронта

Шойгу сообщил о сорванном наступлении ВСУ

Шойгу отметил героизм российских военных в зоне СВО

Шойгу рассказал о попытке ВСУ начать наступление на разных участках фронта

Украинская сторона предприняла обещанное наступление – Шойгу

В Росгвардии показали, как ведут боевую подготовку ее сотрудники

В Новой Каховке ситуацию на ГЭС назвали следствием ежедневных ударов ВСУ

Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна до 15 сентября

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Германия может пересмотреть вопрос предоставления западных самолетов Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За трое суток Киев предпринял обещанное наступление на разных участках фронта. Противник остановлен, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ульяновской области увеличилось до 20. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Атмосферное давление в Москве в мае стало рекордно высоким за последние 44 года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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