Шойгу отметил героизм российских военных в зоне СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил особый героизм подразделений под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и майора Владимира Положенцева в отражении атак ВСУ. Об этом пишет ТАСС.

Также Шойгу заявил, что Киев подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район наступления. Украина также значительно увеличила сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий, сообщил министр обороны России.