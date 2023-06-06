Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:45

Политика

Шойгу отметил героизм российских военных в зоне СВО

Шойгу отметил героизм российских военных в зоне СВО

Шойгу рассказал о попытке ВСУ начать наступление на разных участках фронта

Украинская сторона предприняла обещанное наступление – Шойгу

В Росгвардии показали, как ведут боевую подготовку ее сотрудники

В Новой Каховке ситуацию на ГЭС назвали следствием ежедневных ударов ВСУ

Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна до 15 сентября

Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Германия может пересмотреть вопрос предоставления западных самолетов Украине

Брюссель потребует объяснений от Киева из-за применения его оружия под Белгородом

Новости мира: бывший вице-президент США Майк Пенс выдвинулся в президенты

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил особый героизм подразделений под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и майора Владимира Положенцева в отражении атак ВСУ. Об этом пишет ТАСС.

Также Шойгу заявил, что Киев подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район наступления. Украина также значительно увеличила сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий, сообщил министр обороны России.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика