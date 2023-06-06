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12:15

Политика

В Росгвардии показали, как ведут боевую подготовку ее сотрудники

В Росгвардии показали, как ведут боевую подготовку ее сотрудники

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Минобороны РФ показало работу Су-25 в зоне СВО

В Росгвардии показали, как ведут боевую подготовку ее сотрудники. Перед тем, как выполнять поставленные задачи в зоне СВО, личный состав отрабатывает все до мелочей на полигоне. Условия максимально приближены к реальным.

По легенде военнослужащим нужно остановить продвижение вражеского танка. Против него применяют ПТРК "Метис", "Фагот" и ручные гранатометы. В это время за правильным выполнением техники следят инструкторы с богатым опытом в горячих точках.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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