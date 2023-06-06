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Политика

Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна до 15 сентября

Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна до 15 сентября

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Еврокомиссия до середины сентября продлила запрет на импорт украинского зерна в пять стран Евросоюза: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. Как уточняет Польское агентство печати, туда по-прежнему запрещено ввозить украинские пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник.

Продукцию из соседней страны перестали принимать с 2 мая, после того, как польские аграрии пожаловались властям, что украинское зерно создает конкуренцию местным производителям. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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