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Политика

Германия может пересмотреть вопрос предоставления западных самолетов Украине

Германия может пересмотреть вопрос предоставления западных самолетов Украине

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В Германии заявили, что переосмысливают поставки Украине современных истребителей. Как заявил глава военного ведомства Борис Писториус, в стране оценивают, что именно ФРГ может сделать.

Ранее там не исключали передачу Киеву самолетов F-16. При этом отправку Киеву крылатых ракет в обозримой перспективе Писториус опроверг. Он заявил, что международное право разрешает Украине атаковать территорию России в целях самообороны. Но ни Берлин, ни Вашингтон не хотят использования своего оружия в рамках международно признанных российских границ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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