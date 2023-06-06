Германия может пересмотреть вопрос предоставления западных самолетов Украине

В Германии заявили, что переосмысливают поставки Украине современных истребителей. Как заявил глава военного ведомства Борис Писториус, в стране оценивают, что именно ФРГ может сделать.

Ранее там не исключали передачу Киеву самолетов F-16. При этом отправку Киеву крылатых ракет в обозримой перспективе Писториус опроверг. Он заявил, что международное право разрешает Украине атаковать территорию России в целях самообороны. Но ни Берлин, ни Вашингтон не хотят использования своего оружия в рамках международно признанных российских границ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.