Новости мира: бывший вице-президент США Майк Пенс выдвинулся в президенты

Бывший вице-президент США Майк Пенс официально присоединился к предвыборной гонке. О своем участии, как ожидают, он заявит 7 июня. Республиканец Пенс выступает против легализации однополых браков и употребления запрещенных веществ, но поддерживает право на свободное ношение оружия и выступает за ужесточение иммиграционного законодательства.



На северо-западе Эквадора, в городе Эсмеральдас, люди несколько дней живут на крышах зданий в ожидании помощи. Власти провинции объявили чрезвычайную ситуацию из-за мощного наводнения, которое вызвали проливные дожди. Большинство дорог разрушили оползни, поэтому эвакуация из окрестных сел и города, где проживает 200 тысяч человек, идет очень медленно. На помощь спасателям отправили морских пехотинцев. Людей вывозят из пострадавших районов на вертолетах и лодках.



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