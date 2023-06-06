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Политика

Новости мира: бывший вице-президент США Майк Пенс выдвинулся в президенты

Новости мира: бывший вице-президент США Майк Пенс выдвинулся в президенты

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Бывший вице-президент США Майк Пенс официально присоединился к предвыборной гонке. О своем участии, как ожидают, он заявит 7 июня. Республиканец Пенс выступает против легализации однополых браков и употребления запрещенных веществ, но поддерживает право на свободное ношение оружия и выступает за ужесточение иммиграционного законодательства.

На северо-западе Эквадора, в городе Эсмеральдас, люди несколько дней живут на крышах зданий в ожидании помощи. Власти провинции объявили чрезвычайную ситуацию из-за мощного наводнения, которое вызвали проливные дожди. Большинство дорог разрушили оползни, поэтому эвакуация из окрестных сел и города, где проживает 200 тысяч человек, идет очень медленно. На помощь спасателям отправили морских пехотинцев. Людей вывозят из пострадавших районов на вертолетах и лодках.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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