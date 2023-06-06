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Политика

США планируют выделить 37 млн долларов на кибербезопасность Украине

США планируют выделить 37 млн долларов на кибербезопасность Украине

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США намерены выделить 37 миллионов долларов на кибербезопасность Украине. В Госдепе считают, что это поможет Киеву эффективнее обнаруживать и сдерживать угрозы в этой сфере и лучше защитить свои объекты критически важной инфраструктуры.

Если конгресс это одобрит, то общая сумма, переданная Украине на эти цели, достигнет 82 миллионов долларов с февраля 2022 года. А если считать с 2016 года, то это будет более 120 миллионов долларов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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