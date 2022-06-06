В МО РФ заявили об обезвреживании почти 14 тыс взрывоопасных предметов в Донбассе

В Минобороны РФ заявили, что саперы ВС РФ и МЧС обезвредили почти 14 000 взрывоопасных предметов в Донбассе.

В министерстве добавили, что украинская сторона оборудовала огневые точки в медучреждениях Харькова и Николаева.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что объединение ПФР и ФСС не скажется на мерах соцподдержки.

