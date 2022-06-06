Небензя назвал неубедительными слова, что Украина не будет использовать РСЗО по РФ

Москва оставила за собой право нанести удары по украинским центрам принятия решений после поставок Киеву реактивных систем залпового огня. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

Кроме того, дипломат назвал "неубедительными" заверения западных чиновников в том, что Украина не будет использовать эти системы для ударов по России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

