РФ ввела санкции еще против 61 гражданина США

РФ ввела санкции против 61 гражданина США, включая министров финансов и энергетики страны.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никаких доказательств обвинений в адрес военных РФ на Совбезе ООН приведено не было.

В Минздраве заявили, что в Испании выявили почти 200 подтвержденных случаев оспы обезьян.

