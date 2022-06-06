Россия не будет навязываться Западу ради восстановления отношений – Лавров

Россия не собирается навязываться Западу, чтобы восстановить отношения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва готова рассмотреть все предложения со стороны партнеров, если они не идут вразрез с интересами страны.

Глава МИД также высказался на тему продовольственной безопасности. Лавров заявил, что 6 июня российские специалисты отправятся в Турцию, где запланированы переговоры по украинскому зерну. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.