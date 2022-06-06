Аркадий Волож обжалует решение о введении против него санкций ЕС

Основатель компании "Яндекс" Аркадий Волож намерен обжаловать решение о введении против него рестрикций Евросоюза, сообщается на сайте компании.

"Мы окажем всю возможную поддержку компании и Аркадию в его попытках подать апелляцию и отменить необоснованное назначение (санкций. – Прим. ред.)", – отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что крайне разочарованы данным решением Евросоюза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

