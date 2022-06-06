Специалисты РФ отправятся в Турцию на переговоры по украинскому зерну – Лавров

Специалисты РФ отправятся в Турцию на переговоры по украинскому зерну. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Министр заявил, что Россия и Турция заинтересованы в решении возникающих в мире продовольственных проблем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.