Эксперт рассказал, какие западные артиллерийские установки есть на вооружении у Украины

Российская авиация уничтожила украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства. Об этом сообщили в Минобороны.

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал, какие западные артиллерийские установки сейчас есть на вооружении у Украины.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.