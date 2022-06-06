Сербия была лишена права на проведение внешней политики – Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отказ пропустить его самолет в Сербию лишением Белграда права на проведение суверенной политики, назвав саму ситуацию немыслимой.

Он также отметил, что международная деятельность Сербии на российском направлении была заблокирована.