Российские системы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в ДНР – Минобороны РФ

Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в Донецкой Народной Республике в районе Славянска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, также уничтожены 13 украинских беспилотников. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.