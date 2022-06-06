МАГАТЭ работает над созданием условий для отправки миссии экспертов на запорожскую АЭС, которую контролируют силы РФ, сообщил генеральный директор Рафаэль Гросси.

Белоруссия адекватно ответит на очередные санкции ЕС. Об этом заявили в МИД страны.