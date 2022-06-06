Москалькова сообщила о 3 тыс обращений о нарушении прав людей на территории Украины

С начала военной операции уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила более трех тысяч обращений о нарушении прав людей на территории Украины. Об этом омбудсмен рассказала на встрече с Владимиром Путиным.

Москалькова также доложила о работе с беженцами из Донбасса и других регионов Украины. По ее словам, одна из приоритетных задач – это трудоустройство людей на территории России. В данный момент в РФ находятся около 1,4 миллиона беженцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.