ВКС РФ уничтожили корпуса кузнечно-механического завода на Украине

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ продолжают спецоперацию на Украине.

По его словам, ВКС России ракетами большой дальности уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине населенного пункта Лозовая.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.