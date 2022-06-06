Российские САУ "Пион" атаковали позиции ВСУ, скрытые в лесу – Минобороны РФ

Российские самоходные артиллерийские установки "Пион" ударили по позициям ВСУ, скрытым в лесу. Видео обстрела опубликовало министерство обороны.

В ведомстве рассказали, что орудия атаковали позиции украинских военных после разведки беспилотниками. Сразу после атаки артиллеристы сменили позицию, чтобы не получить ответный обстрел.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.