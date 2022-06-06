Процедуру вотума доверия Джонсону могут запустить 6 июня – СМИ

Процедура вотума доверия лидеру Консервативной партии и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону может быть запущена уже 6 июня. Об этом сообщают британские СМИ.

Ожидается, что с таким предложением выступят невходящие в правительство депутаты-консерваторы. Само же голосование может состояться в ближайшие дни. Чтобы сохранить свое кресло, Джонсону понадобится большинство голосов – 180 и выше.

По подсчетам газеты The Sunday Times, сейчас расклад складывается не в пользу премьер-министра. Недовольство нынешним премьером среди однопартийцев усилилось после скандала с вечеринками в резиденции Джонсона в разгар коронавирусных ограничений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

