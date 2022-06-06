Посол США не исключил закрытия посольств в Москве и Вашингтоне

Американский посол в Москве Джон Салливан не исключил вероятность того, что РФ и США могут закрыть свои посольства на территории друг друга. Однако, по его словам, в американской администрации вряд ли можно найти сторонника закрытия посольств.

"Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно", – сказал Салливан.