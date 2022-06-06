Кадыров подтвердил контроль российских войск над Северодонецком

Российские военные взяли под контроль жилые кварталы Северодонецка в ЛНР. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

При этом сообщения о том, что на город наступают отряды украинских националистов, он назвал провокацией. О том, что украинские вооруженные формирования покинули город, говорят и военные из отряда "Ахмат".

По словам Кадырова и его помощников, жилой сектор Северодонецка полностью находится под контролем российских войск. Украинские боевики отступили в промышленную зону.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.