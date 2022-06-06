Вероятность закрытия посольств США в Москве и РФ в Вашингтоне существует – посол Салливан

Американский посол в Москве Джон Салливан не исключил вероятность того, что РФ и США могут закрыть свои посольства на территории друг друга.

По его мнению, такая вероятность существует, хотя это было бы большой ошибкой. Салливан считает, что единственной причиной, по которой США будут вынуждены закрыть посольство – если работа дипмиссии станет небезопасной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.