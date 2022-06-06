Болгария закрыла небо для самолета Лаврова

Сергею Лаврову закрыли небо над Болгарией. Самолету главы российского МИД не дали пролететь над этой страной по пути в Сербию. Информацию об этом подтвердила российский посол в Софии Элеонора Митрофанова.

На 6 и 7 июня у Лаврова были запланированы рабочие встречи в Белграде. Но, как сообщило национальное телевидение Сербии, президент республики Александр Вучич объявил об отмене визита главы российской дипломатии.

Кроме Болгарии, небо для российского правительственного самолета закрыли Черногория и Северная Македония.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала эту ситуацию. Она отметила, что страны вокруг Сербии закрыли небо для самолета Лаврова, закрыв очередной канал связи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.