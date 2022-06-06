Российская военная авиация уничтожила еще несколько опорных пунктов ВСУ. Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли точечные удары по объектам военной инфраструктуры украинских вооруженных формирований.

Экипажи использовали ракеты класса воздух-поверхность. Украинские ПВО отражать такие атаки практически не способны, заявили в Минобороны РФ.

Истребители-бомбардировщики Су-34 регулярно наносят точные удары по объектам ВСУ и украинских националистов. Также эти боевые машины способны поражать воздушные цели.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.