Российские подразделения продвинулись вглубь обороны ВСУ

В районе Беловодов Сумской области российский десант приступил к зачистке оставшихся групп противника. По данным военных экспертов, бойцы приближаются к Юнаковке – важному логистическому узлу ВСУ.

Также продолжаются бои на южно-донецком направлении, где разведка выявила скопления вражеской техники и живой силы. Цели были уничтожены танковыми ударами. Артиллерия нанесла удары по позициям противника в Харьковской области и ряде населенных пунктов в ДНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.