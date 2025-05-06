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06 мая, 07:15

Политика

Российские подразделения продвинулись вглубь обороны ВСУ

Российские подразделения продвинулись вглубь обороны ВСУ

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В районе Беловодов Сумской области российский десант приступил к зачистке оставшихся групп противника. По данным военных экспертов, бойцы приближаются к Юнаковке – важному логистическому узлу ВСУ.

Также продолжаются бои на южно-донецком направлении, где разведка выявила скопления вражеской техники и живой силы. Цели были уничтожены танковыми ударами. Артиллерия нанесла удары по позициям противника в Харьковской области и ряде населенных пунктов в ДНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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