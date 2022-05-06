ВС РФ перехватили два РСЗО "Смерч" в Изюме

Склад боеприпасов ВСУ в районе Попасной разбомбили ВС РФ. Им также удалось перехватить два снаряда системы "Смерч" в Изюме и сбить украинский Су-27. Итоги дня подвел представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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