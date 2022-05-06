МО РФ опубликовало новые кадры из зоны эвакуации людей с "Азовстали". Видно, что с собой у выходящих с опасной территории минимум вещей.

Всего за день удалось вывезти 51 человека, среди них 11 детей. Они в безопасности, в пункте временного размещения в Безыменном. Уже там многие признались, что мечтали уехать из "Азовстали" последние два месяца. Эвакуацию, как рассказывают люди, затягивают украинские националисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.