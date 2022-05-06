ВСУ и националисты готовят к подрыву химпредприятия на Донбассе

Вооруженные силы Украины и нацбатальоны оборудуют мощные укрепленные районы на крупных предприятиях химической промышленности в Донбассе по указанию кураторов из США и Великобритании, идет подготовка провокаций. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В качестве примера Мизинцев привел тот факт, что на территории предприятия "Азот" в Северодонецке Луганской Народной Республики боевики разместили тяжелое вооружение, а в качестве "живого щита" в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.