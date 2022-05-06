С "Азовстали" вывезли 50 мирных жителей – МО РФ

С комбината "Азовсталь" в Мариуполе спасли 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По инициативе руководства РФ 6 мая была проведена операция по эвакуации гражданских лиц, которых удерживали украинские националисты на территории "Азовстали".

"Все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения", – отметили в Минобороны.

Операция продолжится на "Азовстали" 7 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.